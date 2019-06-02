Malatya'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı (Yeniden)

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül ile Sevgi Demirci hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri yolu üzerindeki Doğanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'a giden Ayşenur Baysal (30) yönetimindeki 34 PN 5812 plakalı otomobil, yol ayrımından çıkarken kent merkezine ilerleyen Tuncay Demirci yönetimindeki 44 AY 699 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Sevgi Demirci (31) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü eşi Tuncay (35) ile çocukları Berika (7) ve Zümra (3) ile diğer araçta bulunan Özcan Gül (44) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren Gül ve Demirci'nin cansız bedenleri otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA