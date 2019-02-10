Malatya'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 09.54 sıralarında merkez üssü Malatya Arguvan olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.54'te yaşanan depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü 3.8 olarak duyurdu.

Kandilli, depremin merkez üssünü Malatya-Arguvan (Tatkınık) olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

İşte, 10 Şubat tarihli son depremler listesi

09:54:57 38.7552 38.1810 5.4 -.- 3.6 3.8 TATKINIK-ARGUVAN (MALATYA)

09:47:56 36.9810 27.7227 7.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

09:30:57 39.7697 25.4893 4.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

08:58:26 35.8445 27.2048 9.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

08:38:37 36.0787 40.2265 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI

08:24:12 38.7735 38.1558 5.0 -.- 2.6 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA)

08:10:13 40.6095 28.9740 5.3 -.- 2.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) REVIZE01 ( 08:10:13)

08:01:14 35.9637 26.3528 24.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

05:23:52 39.4907 43.9840 14.0 -.- 2.1 -.- ORTADIREK-DOGUBAYAZIT (AGRI)

05:07:01 40.2733 21.7825 14.2 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN

04:12:31 39.0760 40.3502 8.8 -.- 1.8 -.- KUSKONDU-(BINGOL)

04:12:12 36.4372 28.6805 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

04:07:03 36.4498 28.6592 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

04:03:37 36.4340 28.6638 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

03:48:22 36.4162 28.7088 6.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

03:33:38 36.3892 28.6548 7.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

03:25:11 36.4250 28.6863 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

03:02:46 36.4425 28.6963 11.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

02:54:46 36.4750 28.6913 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

02:29:28 40.5755 27.5325 14.9 -.- 1.7 -.- MARMARA (BALIKESIR)

02:00:31 41.7275 41.9383 21.0 -.- 2.5 -.- MARALKOY-BORCKA (ARTVIN)

01:49:26 36.3930 28.6692 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

01:49:07 39.0657 41.4230 6.5 -.- 2.0 -.- KUTLUGUN-(MUS)

01:29:38 37.9398 30.8737 5.0 -.- 2.0 -.- MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA)

01:05:27 41.1993 24.7163 5.0 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN

01:05:09 36.9245 27.4278 17.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)