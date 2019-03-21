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Malatya'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.46'da merkez üssü Malatya Hekimhan olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.25 itibariyle 4.0 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.

Malatya'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.46'da merkez üssü Malatya Hekimhan olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.25 itibariyle 4.0 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, deprem 5.3 kilometre derinlikte meydana geldi.


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