Malatya'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.46'da merkez üssü Malatya Hekimhan olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.25 itibariyle 4.0 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.

A+ A-