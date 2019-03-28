AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da son 3 gündür meydana gelen depremler bugün de devam etti. Pazartesi günü 4.5 şiddetinde bir depremle sallananan kentte o günden bu yana irili ufaklı bir çok sallantı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.19’da merkez üssü Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bu depremden bir dakika sonra 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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