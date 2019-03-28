İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da son 3 gündür meydana gelen depremler bugün de devam etti. Pazartesi günü 4.5 şiddetinde bir depremle sallananan kentte o günden bu yana irili ufaklı bir çok sallantı meydana geldi. 

Osmaniye'de fırtına! Bir vatandaş şemsiyeyle birlikte uçtu...Osmaniye'de fırtına! Bir vatandaş şemsiyeyle birlikte uçtu...
Genç kız merakını gidermek için bıçakladı!Genç kız merakını gidermek için bıçakladı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.19’da merkez üssü Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bu depremden bir dakika sonra 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

Akılalmaz kaza! Ayağını makineye kaptırdıAkılalmaz kaza! Ayağını makineye kaptırdı
Kadınlara erken emeklilik müjdesi!Kadınlara erken emeklilik müjdesi!

Detaylar geliyor...

Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.