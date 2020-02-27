Malatya'da kültür sanat

MALATYA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu, "Akşam Yemeği" adlı oyunu Malatyalı tiyatroseverler için sahneleyecek.

Herman Koch'un yazdığı, Can Çelebi'nin çevirdiği ve Süheyla Elbaş Zeybek'in yönettiği "Akşam Yemeği" oyununun dekor tasarımını Cenk Oral, kostüm tasarımını Özge Akarsu, ışık tasarımını ise Yakup Çartık yapıyor.

Hollandalı yazar Koch'un gerçek bir olayı romanlaştırdığı, Kees Prins'in sahneye uyarladığı ve 10 kişinin rol aldığı oyunda, ergenlik çağındaki 2'si akraba 3 gencin parti çıkışında bir bankamatikte karşılaştıkları evsiz bir kadını hunharca öldürmeleri ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.

Müziğini Gürkan Çakıcı, yönetmen yardımcılığını Kemal Okur, reji asistanlığını Nergiz Acar, sahne amirliğini Ramazan Yıldırım'ın yaptığı oyunda, Ufuk Şener, Demet Oran, Ayşe Dinç Yıldız, Cem Arabacıoğlu, Melike Ergüzen, Ahmet Tutar, Nuri Yavuz, Gökhan Satılmış ve Ramazan Yıldırım rol alıyor.

İki perdelik oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 29 Ocak Cumartesi günü de 14.00 ve 20.00 saatlerinde beğeniye sunulacak.

Kaynak: AA