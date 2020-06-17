Malatya’da mini tekno pazar etkinliği

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki Teknokent tarafından mini tekno pazar etkinliği 25 Haziran'da düzenlenecek. Etkinlikte, üniversite-sanayi işbirliği amaçlanıyor.

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Teknokent/TTO tarafından organize edilen Mini Tekno Pazar; bir işletmenin çalışmak istediği proje konularının üniversitelerin ilgili akademisyenlerine ve teknoparkın ilgili Ar-Ge firmalarına tanıtıldığı, istişare edildiği ve ortak çalışmaların çıkarıldığı bir etkinlik olarak tanımlanabilir. Mini Tekno Pazarların hedefi; ilgili akademisyen/teknopark firması ile proje geliştirmek isteyen firmanın projeleri arasında bağlar kurarak Malatya TTO aracılığı ile ortak Ar-Ge, Tasarım, süreç iyileştirme, verimlilik artırma, maliyet azaltma, işletme problemlerini giderme, ürün veya hizmet geliştirme gibi projeleri hayata geçirebilmektir. İlgili akademisyen, teknopark firması ve proje geliştirmek isteyen firma ortak Ar-Ge projesi geliştirme konusunda varılan mutabakat sonrasında M-TTO tarafından düzenlenen işbirliği sözleşmesi ile Ar-Ge süreci başlatılır. Tüm proje süreçleri M-TTO tarafından takip edilir. Akademisyenler, projeleri ulusal ve uluslararası proje başvurularına Üniversite - Sanayi İşbirliği (ÜSİ) projesi olarak yazabilir, lisansüstü öğrencilerinin tezlerini proje üzerine yaptırabilir, projeden çıkan veriler ile güncel ve kabulü yüksek yayınlar yazabilir, firmalara akademik danışman olabilirler. Ayrıca İnönü Üniversitesi MTP sonrası çıkan projelere BAP destekli ÜSİP (Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi) desteği de vermektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu bağlamda, öncelikle Doğu Anadolu bölgesinde ve tüm Türkiye'de geliştirmiş olduğu yenilikçi kimya ürünleri ile hizmet sunmayı hedefleyen Malatya Teknokent Milanalife Kimya, Gıda San. Tic. Ltd. Şti. firma yetkilileri, sektör sorunlarını, yenilikçi ürün ve proje fikirlerini siz değerli akademisyenler ile MTP etkinliğinde paylaşacaktır. Kurulacak olan üniversite - sanayi işbirliklerinde akademisyen veya teknopark firması olarak yer almak ve tanışmak üzere tüm akademisyenlerimizi Mini Tekno Pazar etkinliğine davet ediyoruz" denildi.

Etkinliğin kahvaltılı olacağı hatırlatılarak, Mini Tekno Pazar'a katılım durumu hakkında ayrıntılı bilginin İnönü Üniversitesi web sitesinden alınabileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA