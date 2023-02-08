Malatya'da mucize kurtuluş: 84 yaşındaki Fatma teyze, 62 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da büyük yıkıma neden oldu. Depremin ardından yıkılan binaların altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

SES DUYAN EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, Uçbağlar Mahallesi Lale Sokak’ta bulunan bir binadan ses aldıktan sonra arama ve kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 84 yaşındaki Fatma Sultan Çetinkaya'ya ulaşıldı.

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Ekipler, yoğun mesai harcayarak Çetinkaya'yı depremden 62 saat sonra enkaz altından çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Çetinkaya, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.