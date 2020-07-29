Malatya’da narkotik ekiplerinden dev operasyon! 195 kilo eroin ele geçirildi
Malatya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kamyonda gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri 13 milyon TL’nin üzerinde olan 195 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi sınırlarında durdurulan bir kamyonda yapılan aramalarda 375 paket halinde toplam 195 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alınırken Malatya tarihinde ilk kez bu kadar büyük oranda eroin maddesinin ele geçirildiği belirtildi.
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