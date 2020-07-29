Malatya’da narkotik ekiplerinden dev operasyon! 195 kilo eroin ele geçirildi

Malatya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kamyonda gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri 13 milyon TL’nin üzerinde olan 195 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.