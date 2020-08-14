Malatya'da öfkeli koca dehşeti! Eşini pompalı tüfekle yaraladı

Malatya'da bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşini sokak ortasında darp ettikten sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken kadın ise gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.