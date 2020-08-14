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  3. Malatya'da öfkeli koca dehşeti! Eşini pompalı tüfekle yaraladı

Malatya'da öfkeli koca dehşeti! Eşini pompalı tüfekle yaraladı

Malatya'da bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşini sokak ortasında darp ettikten sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken kadın ise gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Beylerbaşı Mahallesi'nde yaşanan öfkeli Y.O., eşi E.O.'yu olayda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sokak ortasında darp etti. E.O.'yu geldiği araca zorla bindirmek isteyen Y.O.,yanında getirdiği pompalı tüfek çıkan arbede de ateş aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayda kullandığı suç aletiyle birlikte göz altına alınırken, parmağı koptuğu iddia edilen yaralı E.O. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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14 Ağustos 2020 Cuma 09:13
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