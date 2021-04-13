Torununu gezmeye götüren yaşlı adam eve döndüğünde şok oldu!Krem, merhem sürmek orucu bozar mı?Kocaeli'de kardeş katili olan sanık daha önceden kardeşini öldüreceğini söylemişZonguldak’ta maden ocaklarında vaka artışı yaşanıyorÇocuklara sorumluluk duygusu aşılamak için okul bahçesine tavuk kümesi yapıldıSamsun'da pes dedirten görüntüler! Salgını hiçe saydılar...Küba'dan koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 92 etkili! Türkiye'de üretmek istiyorlarMalatya'da ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek ulaştırılacakMalatya'da öğrencilere destek: Kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yapıldıUEFA Şampiyonlar Liginde devlerin savaşı: Paris Saint Germain (PSG), Bayern Münih'i konuk edecek
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Malatya'da öğrencilere destek: Kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yapıldı

Malatya'da öğrencilere destek: Kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yapıldı

Hacı Halil Çiftliği İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere, Malatya Ticaret Borsası, İnönü Üniversitesi ve Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yapıldı.

Malatya'da öğrencilere destek: Kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yapıldı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kalkınmanın temelinin eğitim ve kültür olduğunu, bilgiye ulaşmanın yolunun ise eğitimden geçtiğini söyledi. Özcan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda borsa olarak İnönü Üniversitesi ve Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hacı Halil Çiftliği İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrenciye kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yaptıklarını ifade etti.

Programa Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Özgür Karataş ve Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Kurhan katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Malatya'da öğrencilere destek: Kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yapıldı

Malatya'da öğrencilere destek: Kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yapıldı

Malatya'da öğrencilere destek: Kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yapıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT