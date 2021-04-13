Malatya'da öğrencilere destek: Kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yapıldı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kalkınmanın temelinin eğitim ve kültür olduğunu, bilgiye ulaşmanın yolunun ise eğitimden geçtiğini söyledi. Özcan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda borsa olarak İnönü Üniversitesi ve Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hacı Halil Çiftliği İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrenciye kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yaptıklarını ifade etti.

Programa Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Özgür Karataş ve Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Kurhan katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı