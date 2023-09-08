Malatya’da öğretmenlere hizmet içi eğitim

Malatya'da hafta başı göreve başlayan öğretmenlere psikolojik dayanıklılık ve motivasyon, okullarda psikososyal destek hizmetleri, afet ve acil durum yönetimi konularında hizmet içi eğitim verildi.

Erman Ilıcak Fen Lisesinde düzenlenen programa, Öğretmene Hizmet Daire Başkanı Bekir Şirin, İl Müdürü Behçet Bakır, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayşenur Öğüt ile Prof.Dr. Hikmet Zelyurt katıldı.

Programda bir konuşma yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, "01 Eylül 2023 tarihi itibariyle göreve başlayan öğretmenlerimiz için Bakanlığımızın plan ve talimatları doğrultusunda düzenlenen eğitim programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Öğretmenlerimiz kendilerine emanet edilen saf cevherleri işleyerek, sabır, metanet, azim ve sevgiyle yoğurup bir şahesere dönüştürür. Dolayısıyla, donanımlı ve gayretli her öğretmenimiz aynı zamanda müreffeh bir gelecek, güçlü bir Türkiye, aydın bir millet olarak günü geldiğinde tecelli edecek, ülkemizin inkişafına emsalsiz bir katkı sunacaktır. Genç meslektaşlarıma görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Öğretmene Hizmet Daire Başkanı Bekir Şirin öğretmenlere ta-tavsiyelerde bulunurken, program Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayşenur Öğüt, Prof. Dr. Hikmet Zelyurt'un sunumları ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)