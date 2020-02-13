Malatya’da okullara kar tatili

Malatya Valisi Aydın Baruş, kent genelinde eğitim öğretimin 14 Şubat günü de yaşanan kar yağışı nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.

Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak sorunlara binaen tüm ilçelerimizde bulunan MEB'na bağlı okullar ve eğitim kurumları 14 Şubat 2020 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir" dedi.

Kaynak: İHA