Malatya’da otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Malatya'da yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine ilerleyen N.Ö. idaresindeki 44 H 0006 plakalı halk otobüsüne aynı istikamete seyir halinde olan G.A. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü G.A. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA