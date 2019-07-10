Malatya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Hacı Mehmet Şahin (83) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Kocaözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Bayram yönetimindeki 34 AT 6691 plakalı otomobil, Ali Osman Tosun'un kullandığı 01 DK 904 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Ali Osman Tosun ile otomobillerdeki Süleyman Bayram ve Hacı Mehmet Şahin yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hacı Mehmet Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, diğer iki yaralı ise Malatya'ya sevk edildi.

DHA