Malatya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

MALATYA'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 otomobilde sıkışan 3 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Maka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 44 DU 834 plakalı otomobil ile 44 DA 904 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 2 otomobilde bulunan Ali Gül, Anıl Durak ve Ali Asker Salman, araç içinde sıkıştı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA