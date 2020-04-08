Malatya'da portakal içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

MALATYA (AA) - Malatya'da bir portakalın içerisine gizlenmiş 47,42 gram sentetik uyuşturucu bulundu, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik takip ve analiz sonucu şüpheli A.Ş'nin aracında ve üzerinde arama yaptı.

Araçtaki poşet içerisinde çok sayıda portakaldan birinin ortadan ikiye ayrılmış olduğunu belirleyen ekipler, portakalın içine bir sünger ve alüminyum folyoya sarılarak gizlenmiş 47,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA