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Malatya’da sahte çek dolandırıcılığı iddiası

Malatya'da bir çok esnafı sahte çek ile dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Malatya’da sahte çek dolandırıcılığı iddiası

Malatya'da bir çok esnafı sahte çek ile dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da bazı esnafların sahte çek verilerek dolandırması ile ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda Ankara'da faaliyet gösteren gerçek bir firmanın isminin kullanılarak Malatya'da sahte çekler ile yaklaşık 200 bin Türk Lira değerinde malzeme alındığı ve bunların da birden çok nakliyeci vasıtasıyla farklı illere gönderildiği belirlendi.

Ekipler çalışma sonucu esnafı dolandırdığı tespit edilen 2 şahıs kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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