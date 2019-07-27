Malatya'da 'sahte engelli raporu' operasyonunda 2 tutuklama

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda, sahte engelli sağlık raporu alarak kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve başkalarının da sahte engelli rapor almasına yardımcı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polisler kentte şeker hastalığı, kardiyoloji bölümünde tahlil ve tetkik işlemlerinde sahte belge- beyan yazan ve joker kullanılarak para karşılığında "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" alan, başkalarının da sahte engelli rapor almasına yardımcı olan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Hiçbir hastalığı ve engeli bulunmadığı halde yüzde 44 ile yüzde 50 engelli sağlık raporu aldıkları tespit edilen, 7 kişi gözaltına alındı. Sahte belgelerle engelli kimlik kartı ile çeşitli haksız gelirler elde ettiği saptanan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA