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Malatya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1200 litre sahte içki ile 2 av tüfeği ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1200 litre sahte içki ile 2 av tüfeği ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez ilçe Yeşilyurt'ta, sahte içki satışı ve üretiminin yapıldığını tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenlenirken, 1200 litre sahte içki ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: DHA

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