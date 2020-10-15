Malatya'da servis midibüsü şarampole devrildi: 14 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Hatunsuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Mehmet Hanifi Kaya idaresindeki 44 S 0620 plakalı midibüs bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyordu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüsün şarampole devrilmesi sonucu araç içerisinde bulunan 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.