Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 159 kişiye para cezası

MALATYA (AA) - Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 159 kişiye ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirmesi nedeniyle Malatya'da cadde ve sokaklar boşaldı.



Polis ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 159 kişiye 3 bin 150'şer lira idari ceza uygulandı.



Ekiplerin kent genelinde denetim ve kontrolleri devam ediyor.

Kaynak: AA