Malatya’da Tacizciyi linçten polis kurtardı

Malatya'da kaldırımda yürüyen kadınlara tacizde bulunduğu gerekçesiyle linç edilmek istenen Cemal Ş.'yi polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı.

Olay, Saray Mahallesi Sarayım sokak içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, eski belediye meydanı civarında kaldırımda yürüyen kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Cemal Ş.'yi çevredeki vatandaşlar linç etmek istedi.Vatandaşların darp ettiği Cemal Ş. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı.

Gözaltına alınan şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA