Malatya’da tellak pazarında korkutan yangın

Malatya'da eski eşyaların satıldığı Tellak pazarında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi'nde bulunan Tellak Pazarı'nda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

55 işyerinin bulunduğu pazarda zamanında müdahale ile yangın kontrol altına alınırken 2 işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA