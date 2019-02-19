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Malatya’da tır kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden Malatya kent merkezi istikametine seyreden M.Ç. idaresindeki 80 AAG 595 plakalı kamyon, Yeşilyurt ilçesinde aynı istikamete giden Y.B. yönetimindeki tırla çarpıştı.

Malatya’da tır kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da tırın kamyonla çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden Malatya kent merkezi istikametine seyreden M.Ç. idaresindeki 80 AAG 595 plakalı kamyon, Yeşilyurt ilçesinde aynı istikamete giden Y.B. yönetimindeki tırla çarpıştı. Kazada araçta sıkışan kamyon sürücüsü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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