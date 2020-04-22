Malatya’da torbacı operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 540,50 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, TSK'dan ihraç edilmesine rağmen askeri personel kimliğini kullandığı tespit edilen bir başka şahıs ise gözaltına alınarak polis merkezine teslim edildi.

Kaynak: İHA