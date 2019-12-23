Malatya’da trambüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da trambüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çüşnük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Üniversitesi istikametinden kent merkezine giden S.A. idaresindeki 44 AG 013 plakalı trambüs, kavşakta Z.D. yönetimindeki 44 LU 501 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabilirken, hattan çıkan trambüs de durdu. Kazada trambüste yolcu olarak bulunan M.Y. (21) ve E.S. (79) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafiğin kısa süreli aksadığı kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hattan çıkan trambüsün tekrar hatta bağlanarak olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: İHA