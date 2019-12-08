Malatya'da trenin üzerine çıkan 18 yaşındaki genç elektrik akımına kapıldı

Malatya'da 18 yaşındaki bir genç feci şekilde hayatını kaybetti. Malatya Tren Garında bekleyen yük treninin üzerine henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan Denizcan E. (18), elektrik akımına kapıldı.

Patlama sesi duyan ve kıvılcımları gören tren garı görevlileri, olay yerine gittiklerinde vagonların üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görerek, 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Elektrik akımının kesilmesinin ardından Malatya Büyükşehir İtfaiye ekipleri ağır yaralanan Denizcan'ı, vagonun üzerinden indirerek ambulansa taşıdı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.