Malatya’da üretilen boğa spermaları dünyaya ihraç edilecek

Türkiye'nin en büyük boğa sperması üretim merkezlerinden biri olan Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde üretimi yapılan boğa spermaları dünyaya ihraç edilecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Malatya’da üretilen boğa spermaları dünyaya ihraç edilecek

Türkiye'nin en büyük boğa sperması üretim merkezlerinden biri olan Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde üretimi yapılan boğa spermaları dünyaya ihraç edilecek.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde 2011 yılında ülkedeki dondurulmuş boğa spermaları ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan laboratuvarda "Siyah Alaca, Simmental, Brown Swiss, Jersey, Angus, Charolis ve Limuzin" ırklarından üretilen boğa spermaları dünyaya ihraç edilecek.

90 baş boğa barındırma kapasiteli tesislerde faaliyete başlanıldığı günden buyana yaklaşık 6.5 milyon doz dondurulmuş sperma üretimi yapılırken, yıllık ulaşılan 1 milyon doz üretimle kamudaki toplam üretimin yüzde 38'i karşılanıyor.

İlk ihracatın Azerbaycan'a gerçekleştirildiği işletmede, başta Türki Cumhuriyetleri olmak üzere, Asya, Afrika ,Kafkasya ve Kafkas ülkelerine de ihracat hedefleniyor.

"Ülke genelindeki üretimin yüzde 38'i işletmemizde gerçekleştirilmektedir"

İşletmede tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri çerçevesinde çeşitli üretimler gerçekleştirdiklerini kaydeden Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, "90 baş boğa yetiştiriciliği kapasiteli tesisimiz 2011 yılında hizmete açılmıştır. O günden bugüne 6.5 milyon doz sperma üretimi gerçekleştirilmiş olup bunun 5 milyonu üreticilerle buluşturulmuştur. Ülkemizde ikisi resmi olmak üzere 6 işletmede boğa sperma üretimi yapmakta olup toplamdaki üretimin yüzde 38'i işletmemizce karşılanırken kamudaki üretim payımız ise yüzde 80'dir"dedi.

"Hedefimiz ihracatı arttırmak"

Cinsiyeti belirlenmiş sperma üretimi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Öcal, "Yıllık sperma üretimimiz bir milyon doz civarında bu üretimin tamamının satışını gerçekleştirmekteyiz. Yurt içi satışlarımızın yanı sıra kardeş ülke Azerbaycan'la da 30 bin doz sperma satışı için sözleşme yapılmış olup bunun 7 bin dozunun teslimatı sağlanmıştır. Suni tohumlamada dişi spermanın kullanılmasıyla ülkemiz hayvan üretim hızı artacaktır. Önümüzdeki yıllarda farklı ülkelere de sperma ihracatı yapmayı hedefliyoruz bununla ilgili çalışmalarımızda devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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