Malatya'da uyuşturu madde operasyonu: 1 tutuklama
MALATYA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo esrar ele geçirildi.
MALATYA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şahnahan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT