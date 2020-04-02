İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya'da uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklanırken, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya'da uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklanırken, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 29,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT