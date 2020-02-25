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Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama

MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama

MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında kentte belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak: DHA




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