Ramazan'ın ilk günü tatlı satışları dört katına çıktıAtatürk Devlet Hastanesi’nde hasta ziyaretleri online olacakMalatya'da uzaktan eğitim sorunu tablet ile giderildiSon dakika| TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası'nın oynanacağı tarih ve stadyum belli oldu13 Nisan 2021 Salı TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'deSON DAKİKA: MSB hainlerin amacına izin vermedi! Balon havada patladı!Başkan Avcı Ramazan davulcularına müjdeyi duyurdu13 Nisan 2021 Salı yayın Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümüyle Show'daİzmir’deki flamingoların ölüm nedeni belli olduMola isminin anlamı nedir, Mola ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Malatya'da uzaktan eğitim sorunu tablet ile giderildi

Malatya'da uzaktan eğitim sorunu tablet ile giderildi

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde uzaktan eğitime erişim sorunu yaşayan 23 öğrenciye tablet desteği sağlandı. Tabletlerini Kaymakamlıktan alan öğrenciler Kaymakam Bülent Şimşek'e teşekkür ettiler.

Malatya'da uzaktan eğitim sorunu tablet ile giderildi

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde uzaktan eğitime erişim sorunu yaşayan 23 öğrenciye tablet desteği sağlandı.

Türkiye genelinde yaşanan Covid-19 salgın koşulları sebebiyle uzaktan eğitim için gerekli olan erişim cihazı ve internet paketi için İlçe Kaymakamı Bülent Şimşek tarafından öğrencilere tablet desteği sağlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü üzerinden talep edilen tablet bilgisayar setleri internet paketleri ile beraber öğrencilere dağıtıldı.

Tablet bilgisayar setlerini alan öğrenciler kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Kaymakamlığa gelerek Kaymakam Bülent Şimşek'e teşekkür ettiler.

Öğrencileri makamda kabul eden Kaymakam Şimşek, öğrencilere, muhakkak bir hedeflerinin olması gerektiğini vurgulayıp, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bir yabancı dil, bir spor dalı yapmanın bu çağda gerekli olduğu tavsiyesinde bulundu. Hedeflerini yüksek tutmaları gerektiğini ve Kaymakamlıkça yardımcı olunacak her konuda öğrencilere gerekli imkanları sağlayacaklarını da belirten Şimşek, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek uğurladı.

(İHA)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT