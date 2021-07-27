Kelimenin tam anlamıyla vahşet! Cani koca, telefonunu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, bugün öğle saatlerinde Malatya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Ö. eşi Selma Ö.'yü, cep telefonuyla aradı. Eşinin yanıt vermemesi üzerine öfkelenen Mehmet Ö., eve gidip Selma Ö. ile tartıştı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mehmet Ö. mutfaktan aldığı bıçakla Selma Ö.'ye saldırdı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Selma Ö. kanlar içerisinde yığılırken, sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selma Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan Mehmet Ö. ise evlerine yakın bölgede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bir çocuk annesi Selma Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.