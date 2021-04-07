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  3. Malatya'da yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Malatya'da yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı bir çift sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Malatya'da yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Artuklu Sokak'ta yaşayan Cumali (84) ve Fatma Parlak'tan (84) haber alamayan yakınları çiftin evine gitti.

Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.

Cumali ve Fatma Parlak'ın cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Malatya'da yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Malatya'da yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

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