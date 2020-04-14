Malatya'da yeni karantina tedbirleri
MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesi kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar mevkisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi...
MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesi kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar mevkisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar bağlısında koronavirüs salgını nedeniyle 14 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Kentte 29 Mart'ta Darende ilçesindeki Ilıca, Arapgir ilçesindeki Eğnir, 30 Mart'ta Hekimhan ilçesindeki Kozdere, 31 Mart'ta Pütürge ilçesindeki Sahilköy, 2 Nisan'da Kuluncak ilçesindeki Kaynarca, 7 Nisan'da da Akçadağ ilçesi Küçükkürne Mahallelerinde karantina kararı alınmıştı.
Arapgir ilçesindeki Eğnir'de 12 Nisan'da, Hekimhan ilçesindeki Kozdere Mahallesi'nde ise 13 Nisan'da karantina uygulaması sona ermişti.
Kaynak: AA
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