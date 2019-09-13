Malatya’da yerli üretim ‘Dila Kırmızıbiber’ de ilk hasat gerçekleştirildi

Kayısı üretiminde dünyanın başkenti konumunda olan Malatya'da, çiftçiler bakanlığın desteği ile başka alternatif ürünlere de yönlendiriliyor. Bu kapsamda Battalgazi ilçesinde yetiştirilen "Dila Kırmızı Biber" de ilk hasat gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli tohumculuk faaliyetlerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, Malatya'da üretiminde arz açığı olan Pul Biberlik Biber üretiminin yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı. Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde 1'er dekarlık alana Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2017 yılında tescil edilen Yerli Üretim ve Sanayiye uygun, meyve eti ince Dila çeşit biber ekimi gerçekleştirildi.

Battalgazi ilçesinde gerçekleştirilen hasat törenine Vali Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü ve Teknik Koordinatör Özkan Altun ile yetkililer katıldı.

Hasat programında ilk olarak söz alan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Malatya'nın kayısı üretiminde önemli bir üretim şehri olduğunu belirterek ancak kayısının yetişmediği bölgelerde de bu tür alternatif ürünlerin ekimi için çiftçileri desteklediklerini söyledi. Malatya'nın tarımsal ürün arzında açık bulunan pul biber ürününün yerel şartlarda yetiştiriciliğini teşvik etmek adına bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Macit, "Kayısı üretimi Malatya ilimizde yoğun olarak yapılmaktadır. İlimizde meydana gelen ilkbahar geç donları nedeni ile üreticiler üretim deseninde çeşitlendirmeye giderek risklerini azaltmak ve düzenli gelir elde etmek istemektedirler. Özellikle ekonomik kayısı yetiştiriciliğinin yapılamadığı alanlarda, kayısının dışında ekonomik yetiştiriciliğin uygun olduğu ürünlere yönlendirilmesi amacı ile verimi yüksek ve endüstriyel bitkilerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu çalışma tarımda Endüstriyel ürün üretiminin yanında yılın değişik aylarında üreticilerin tarımsal faaliyette bulunması ve gelir elde etmesine katkı sağlayacaktır. Projenin özellikle kayısı hasat ve bakım işlemleri ile farklı bir döneme denk gelmesi işgücünün daha etkin kullanılmasını sağlayacaktır" dedi.

Çiftçi şartlarında Dila Kırmızıbiber çeşidi yetiştiriciliğinde üretim aşamasında ciddi bir sorun ile karşılaşılmadığını belirten Macit, şimdiye kadar 2 hasat yapıldığını ve elde edilen ürünlerin ise iç pazarda rağbet gördüğünü söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise yaptığı konuşmada, Malatya'da tek tip ürün yetiştirmenin kayısı ya bağlı üreticilik olduğunu belirterek ürün çeşitlendirilmesi adına tür çalışmaları desteklediklerini ifade etti. Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin Bakanlığı döneminde Malatya'da ürün çeşitliliğinin artırılması adına ciddi girişimlerde bulunduğunu anımsatan Güder, "Kayısının bazı bölgelerde iklimsel olarak yetişmesi uygun değil. Buradalar da ürün çeşidinin arttırılması adına Battalgazi de özellikle gelişen hayvancılığı desteklenmesi adına silajlık mısır üretimini yaygınlaştırma yonca üretimini arttırma adına bu çalışmalar yapılıyor. Battalgazi bölgesinde şekillenen bu çeşitte üreticilerle yaptığımız görüşmelerde kayısında daha fazla ürün elde ettiklerini görmüş olduk. Bugünde farklı bir ürünü uygulama yöntemi ile üreticilerimizin alternatif ürün olarak bu yönde ekimlerinin hasadına katıldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizlerde Battalgazi Belediyesi olarak tarımın gelişmesi adına çiftçilerimizin alternatif ürünlere yönelmesi adına elimizden gelen tüm desteği vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Son olarak söz alan Malatya Valisi Aydın Baruş ise iklime bağlı bazı bölgelerde kayısı üretiminde düşüş yaşanılabildiğini belirterek, bazen de fiyatlardan dolayı kayısı üreticilerinin mağduriyetinin söz konusu olduğunu söyledi. Arzularının son yıllarda sulamaya açılan alanlarda alternatif ürünlerin arttırılması olduğunu dile getiren Baruş, "İlimizde önemli bir hayvancılık potansiyeli var. Buradaki büyükbaş hayvanlarının yem ihtiyaçlarını karşılamada maalesef çok uzak illerden bu yemleri karşılıyoruz. Buda maliyetlerde ciddi artışa neden oluyor. Sulanabilir alanlarda bu ürün desenini arttırma çalışıyoruz. Diğer taftan Recai Kutan Barajının işlemesiyle Yazıhan'da çok ciddi bir artış oldu ve 92 bin dönüm alan sulamaya açıldı. Buralarda şeker pancarı üretiliyor, geçen 12 bin dönüm alan bu yıl 27 bin dönüme çıktı" diye konuştu.

Alternatif ürün arayışları kapsamında Dila Kırmızı Biber ürününü de ortaya çıktığını ifade eden Baruş, "Bu biberin özelliği kurutularak gerek kuru halde, gerekse pulbiber olarak tüketiliyor. Malatya'da da biber tüketimi yüksek, bu noktada bu ürünün tutulacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ilk hasadı geçtiğimiz Temmuz'da yapılan Dila Biberin ikinci hasadı başlatıldı. Vali Baruş ve diğer konuklar daha sonra biberden üretilen ürünleri inceledi.

Kaynak: İHA