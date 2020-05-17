Malatya’da yerli ve milli tohuma önem

Malatya'da, marjinal tarım arazilerinin değerlendirilmesi kapsamında, yerli ve milli tohum çeşitlerinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması, ayrıca yeni üretim tekniklerinin çiftçilere ulaştırılması amacıyla yerli nohut ekimi gerçekleştirildi.

Arapgir İlçesi Aktaş mahallesinde 16 dekarlık alanda 200 kilogram iki çeşit yerli nohut ekimi yapıldı. Nohut ekim programına, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Arapgir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Taner Ordu, Arapgir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şafak, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Yerli ve milli tohum vurgusu

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit yaptığı açıklamada, marjinal tarım arazilerinin değerlendirilmesi kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirtti. Macit, yerli milli tohum çeşitlerinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması, ayrıca yeni üretim tekniklerinin çiftçilere ulaştırılması amacıyla ilçelerde çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Macit, " Arapgir ilçesi Aktaş Mahallesinde bulunan 16 dekarlık araziye Adıyaman'dan getirilen Aras ve Göksu Nohut Tohumu teknik personellerimiz tarafından uygun görülen arazide ekim öncesi hazırlıkları yapılarak, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 5 kilogram bakteri ekim öncesi tohuma aşılandı ve ardından tohum ekimi faaliyeti gerçekleştirildi. Bakteri aşılanmasının gerek nodül gelişimi gerekse verim bakımından olumlu artış sağlanması amacıyla bu yeni uygulamanın bölge üreticilerine öğretmesinin olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Tohum ve Gübre bedellerinin tamamı Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından karşılanmış olup, projenin takibi kurumumuzca yapılacaktır. İl Müdürlüğü olarak bitkisel üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve verim arttırıcı faaliyetlerde bulunarak, bölgeye uygun görülen tohum çeşitlerle ekili alanlarımızın azami düzeye çıkarılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA