Teori ne demek, TDK'ya göre Teori kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Diyanet Gazi Mustafa Kemal'in vefatının 83. yılı sebebiyle mesaj yayınladı!Tuğba Ekinci, çiçeği burnunda damat Hacı Sabancı'yı ifşa etti: "Bana geldiğinde sakalları çıkmamıştı"Afet ne demek, TDK'ya göre Afet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Malatya'da yıkılan binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, gözaltına alındı!Hürriyet Gazetesi Ertuğrul Özkök kimdir? Nereli, kaç yaşında?Hürriyet gazetesi, Ertuğrul Özkök ile yollarını resmen ayırdı!Bızbız ne demek, TDK'ya göre Bızbız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji mesajı: "Enerjide attığımız adımlar da bazı çevreleri rahatsız etmektedir."İzmir'de can pazarı! işçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: çok sayıda yaralı var!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Malatya'da yıkılan binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, gözaltına alındı!

Malatya'da yıkılan binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, gözaltına alındı!

Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, hastanede tedavisinin sona ermesi ardından gözaltına alındı.

Malatya'da yıkılan binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, gözaltına alındı!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi'nde yer alan ve alt katında işletmelerin bulunduğu 2 katlı bina çöktü. Binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, hastanedeki tedavisinin bitmesiyle gözaltına alındı.

 

Binada iş yeri bulunan işletmeci H.D.'nin yan taraftaki boş dükkanı iş yeriyle birleştirmek için tadilat başlattığı ve çökmenin de kesilen kolon nedeniyle olduğu iddialarının sonrasında, enkazdan hafif yaralı olarak kurtulan iş yeri işletmecisi H.D.'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Malatya'da yıkılan binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, gözaltına alındı!

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Arama-kurtarma çalışmaları devam eden 62 yıllık çöken binada şimdiye kadar 13 kişi yaralı kurtarıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin nedeninin tadilat nedeniyle olduğunun ifade edildiğini söylemişti. Tadilat çalışmasından dolayı bir deformasyon olup olmadığı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı.

MALATYA VALİSİ AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Malatya Valisi Aydın Baruş, iddialar ile ilgili olarak konuşmanın erken olduğunu belirterek, “Daha önceki depremlerde bu binamızda hasar oluşması söz konusu değil. Deprem nedeniyle risk taşıdığına ilişkin bilgi yok. Ancak bina içerisinde herhangi bir müdahale olup olmadığını bilmiyoruz, bunu da araştırıyoruz. Üstünde durduğumuz bir tadilat ihtimali gelen bilgiler o yöndedir. Görgü tanıklarının bilgilerine göre içeride çok fazla vatandaş yok. Ama çalışmalar devam ediyor. Ekiplerimiz bir kişinin sesinin duyulduğu ve enkaz altındakilere ulaşılmaya çalışıldığını aktardı” ifadelerine yer verdi.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT