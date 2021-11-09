Malatya'da yıkılan binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, gözaltına alındı!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi'nde yer alan ve alt katında işletmelerin bulunduğu 2 katlı bina çöktü. Binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, hastanedeki tedavisinin bitmesiyle gözaltına alındı.

Binada iş yeri bulunan işletmeci H.D.'nin yan taraftaki boş dükkanı iş yeriyle birleştirmek için tadilat başlattığı ve çökmenin de kesilen kolon nedeniyle olduğu iddialarının sonrasında, enkazdan hafif yaralı olarak kurtulan iş yeri işletmecisi H.D.'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Arama-kurtarma çalışmaları devam eden 62 yıllık çöken binada şimdiye kadar 13 kişi yaralı kurtarıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin nedeninin tadilat nedeniyle olduğunun ifade edildiğini söylemişti. Tadilat çalışmasından dolayı bir deformasyon olup olmadığı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı.

MALATYA VALİSİ AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Malatya Valisi Aydın Baruş, iddialar ile ilgili olarak konuşmanın erken olduğunu belirterek, “Daha önceki depremlerde bu binamızda hasar oluşması söz konusu değil. Deprem nedeniyle risk taşıdığına ilişkin bilgi yok. Ancak bina içerisinde herhangi bir müdahale olup olmadığını bilmiyoruz, bunu da araştırıyoruz. Üstünde durduğumuz bir tadilat ihtimali gelen bilgiler o yöndedir. Görgü tanıklarının bilgilerine göre içeride çok fazla vatandaş yok. Ama çalışmalar devam ediyor. Ekiplerimiz bir kişinin sesinin duyulduğu ve enkaz altındakilere ulaşılmaya çalışıldığını aktardı” ifadelerine yer verdi.