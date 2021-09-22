Malatya'daki deprem panik yarattı! Prof. Dr. Naci Görür, çarpıcı uyarıyı yaptı: Ciddi bir deprem bekliyoruz

Türkiye'nin en büyük sorunları arasında deprem yer alıyor. Özellikle 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'da çok sayıda deprem meydana geldi. Söz konusu depremler vatandaşlar da büyük korku yaratırken bu kez 21 Eylül Salı günü Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 10.31'de meydana gelen 3.2 büyüklüğünde deprem panik yarattı.

SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRDİ

Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür," Malatyalı takipçilerim bugünkü Malatya depremiyle ilgili bir şeyler söylememi istediler. Bu deprem Muhtemelen Malatya Fay zonunda oldu. Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde ( Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz. Burada son deprem 1893’tü." ifadelerini kullandı.