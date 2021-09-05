Malatya'daki ekmek fırınında yaşanan şiddetli patlama sonucu ortalık savaş alanına döndü!

Olay Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeden edinilen bilgilere göre, Beşkonaklar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki ekmek fırınında şiddetli bir patlama oldu. Yetkili isimlerin yaptığı ilk incelemeler sonucunda bunun bir doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Şans eseri olayda kimse yara almadı.

FIRINDA 3 KİŞİ BULUNUYORDU

Olay esnasında 3 kişinin çalıştığı fırında şans eseri hiç kimse yaralanmazken cadde adeta savaş alına döndü. Ekmek fırının yer aldığı apartmandaki birkaç daire ile cadde üzerinde park halinde bulunan otomobiller patlama sonucu hasar aldı. Büyük bir gürültü çıkardığı ve bölge halkını çok korktuğu ifade edilen patlamadaki gaz sıkışmasına neyin neden olduğu araştırılıyor.

ÇALIŞANLAR ŞOKA GİRDİ

Öte yandan fırında bulunan 3 çalışanın olay sonrasında şoka girip konuşmakta zorlandığı ifade edilirken, olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Korku dolu anlar yaşatan patlamada ekipler iş yerinde incelemede bulunurken, cadde araç trafiğine kapatıldı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Detaylı incelemelerin yapıldığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan çalışmaların ardından patlama nedeniyle trafiğe kapatılan Beşkonaklar Caddesi yeniden trafiğe açıldı. Ekipler olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.