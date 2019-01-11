Malatyalı Gazetecilerden örnek davranış

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) tarafından, Akçadağ ilçesinde bir köy okuluna spor malzemeleri hediye edildi.

Cemiyet Yönetiminin girişimleri ile hazırlanan futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve badminton araç ve gereçlerinden oluşan 4 koli spor malzemesi Akçadağ ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi'ndeki Ali Seydi Güldaş İlköğretim okuluna bağışlandı. Okul Müdürü Aydın Irmak, beden eğitimi öğretmeni Ozan Karakaş, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Cemiyet Başkanı Fatih Avcı ve Genel Sekreter Aziz Yiğit, getirdikleri malzemeleri öğrencilere takdim etti.

Gazetecilerin kendi günlerinde dahi çalıştığını ifade eden Cemiyet Başkanı Fatih Avcı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, gazeteciler için o kadar önemli ki, bu önemli günde de gazeteciler her yerde çalışmaya devam ediyorlar. Gazetecilik sadece haber yapmak üretmek değil aynı zamanda çözümün parçası olmaktır. Dolayısıyla biz Malatya Gazeteci ve Televizyoncular Cemiyeti olarak, cemiyetimize üye olan arkadaşlarımızın başlattığı spor malzemesi yardımı neticesinde bugün Akçadağ Şeyhlar İlköğretim Okulu'ndayız. Burada öğrencilerimizle bir aradayız. Okul müdürümüz, beden eğitim öğretmenimiz ve değerli hocalarımız bizlerle birlikteler. Futbol, basketbol, voleybol, badminton ve masa tenisi gibi 5 önemli branşımızı ilgilendiren öğrencilerimizin rahatlıkla kullanacağı, uygulayabileceği malzemeleri getirdik. Bu yardımların toplanmasında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Malatyalı hemşehrimiz Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a ve yine Yeni Malatyaspor Kulüp müdürümüz Sayın Selçuk Günaydın'a teşekkür ediyoruz. Hocalarımıza ve öğrencilerimize bundan sonraki eğitim ve öğretim dönemlerinde başarılar diliyoruz. Cemiyet olarak şehrimizin sosyal sorunlarına çözüm aramaya ve bulmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Aydın Irmak ise öğrencilerin daha önce voleybol oynamak için file yerine sulama hortumu çektiklerini belirterek, "Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nin böyle bir yardım yaptığı için onlara ve Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Avcı'ya öğrencilerim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Spora verdikleri destekten dolayı özellikle bizim öğrencilerimizin bu gibi desteklere daha çok ihtiyacı var. Voleybol setimizin taşınabilir olması çok güzel. Daha önceki malzemelerimiz eskimişti. Beden eğitimi hocalarımız artık derslerini daha alternatifli işleyecek durama geldi" diye konuştu.

Kaynak: İHA