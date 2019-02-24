Malatyalı Kuaför Eroğlu, birincilik kupasıyla döndü

Geçtiğimiz günlerde Antalya Belek'te düzenlenen 5 dalda kupa yarışmasına katılan Malatyalı kuaför Şener Eroğlu, Malatya'ya birincilik ile döndü.

5 dalda kupa yarışmasında, saç kesimi, türban tasarım, topuz tasarım, saç renklendirme, makyaj, erkek kuaför dallarında düzenlenen yarışmaya Malatya'dan davet edilen Şener Eroğlu, Yeni Malatyaspor forması giyerek yarıştığı erkek kuaför dalında birincilik alarak Malatya'ya kupa kazandırdı. Yıllardır Malatya'da kuaförlükte adından sıkça söz ettiren Şener Eroğlu, "Antalya'da Yüksek Düzey Eğitim Kurumlarının düzenlemiş olduğu 5 dalda kupa yarışmasında erkek kuaförleri kategorisinde birinci olarak Malatya'ya kupa kazandırdım. Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş'a, tüm sevenlerime ve yerel basınımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş'ta, Malatya'da kupa kazandıran Eroğlu'nu kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA