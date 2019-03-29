Malatyalı STK’lardan ‘Ayasofya’ açıklamasına destek

Malatya'da çok sayıda STK, yaptığı ortak açıklama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın cami statüsüne alınacağını ifade etmesine destek verdi.

Kentte faaliyet gösteren 33 sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan ortak açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın, Ayasofya'nın cami olarak açılması yönündeki son açıklamaları milletimiz için müjdeli bir haberdir. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor, cumhurbaşkanımızı takdir ve tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Milli tarih şuurunun bunu gerektirdiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milletimize büyük mutluluk yaşatacak bu hayırlı gelişme dört gözle beklenmektedir. Yeni Zelanda'daki camilere yapılan saldırılarda, Türkiye tehdit edilmiş, Ayasofya'nın tekrar kilise olarak açılması çalışmaları gün yüzüne çıkmıştır. Bunun ardından, Golan Tepelerinin İsrail'e ilhakı için Amerika'nın tavrı da tesadüf değildir. Düşman alttan alta çalışmaktadır. Güçsüz olduğumuz bir zamanı gözlemektedir. Oynanan oyunlar ortadadır. Milli birliğimizi muhafaza ederek, canla başla çalıştığımız sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir meselemiz yoktur. Ayasofya'nın açılması da buna bağlıdır. Malatya Sivil Toplum Kuruluşları olarak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir vakfı olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini istemekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını gönülden desteklediğimizi kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."

Kaynak: İHA