Malatyalılar Battalgazi Belediyesinden memnun

Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi'nin belediyeden hizmet alan vatandaşlara yönelik uyguladığı memnuniyet anketinde yüzde 94'lük başarı oranı çıktı. Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Hızı ve sürekliliği esas alan hizmet anlayışına sahibiz" dedi.

Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi tarafından her yıl belediyeden bire bir hizmet alan vatandaşlara yönelik uygulanan memnuniyet anketi yayınlandı. Anket sonuçlarına göre, 2016 yılında Belediye'den hizmet alan vatandaşların yüzde 84'ü memnun iken, 2017'de bu oran yüzde 86, 2018 yılında ise memnuniyet oranı yüzde 94'e yükseldi.

Belediye'nin farklı birimlerinden hizmet alan vatandaşlara yönelik olarak yapılan memnuniyet anketine göre, 2016 yılında Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak sorunlarını ileten bin 327 vatandaşın sorunlarına anında müdahale edildiği ve hizmet sonrasında yapılan memnuniyet anketinde bin 117 kişinin verilen hizmetten memnun olduğu ortaya çıktı. 2016 yılını yüzde 84'lük bir memnuniyet oranı ile kapatan Battalgazi Belediyesi, 2017 yılında da başarısını sürdürdü. Söz konusu 2017 yılı içerisinde yine Çağrı Merkezi üzerinden şikayetlerini bildiren bin 231 vatandaşın yüzde 86'sı belediyenin hizmetlerinden memnuniyetini dile getirdi. 2018 yılında ise çağrı merkezi aracılığı sorun bildiren ve sorunların çözümü sonrası yapılan memnuniyet anketine katılan bin 443 kişiden bin 423'ünün son derece memnun olduğu belirtildi.

2018 yılında Battalgazi Belediyesi'nin verdiği hizmetten memnuniyet oranının yüzde 94'lere çıktığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi'nin, "Sorunlara hızlı müdahale etme" noktasında her zaman hassas bir yaklaşım sergilediğini belirterek, "Vatandaşlarımız sadece çağrı merkezimiz aracılığı ile değil, bizzat benim üzerimden de sorunlarını aktarıyorlar. Bana ulaşsın ya da ulaşmasın, birimlere ulaşan her soruna anında müdahale eden bir çalışma prensibimiz var. Vatandaşlarımızın hiçbir sorununu kulak ardı etmedik, bundan sonraki süreçte de etmeyeceğiz. Bizim vatandaşımız aynen bir mimar, mühendis hatta Belediye Başkanı hassasiyetiyle mahallesinin sorunlarına bakıyor. Duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. Anında sorunu bize iletiyor. Çünkü biliyor, bize iletilen her sorun anında çözülür, çözülmek zorundadır. Çünkü bizim için aslolan vatandaşımızın huzuru ve mutluluğudur" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın sorunlarına hiçbir dönemde kayıtsız kalmadıklarını belirten Gürkan, "Her yıl başarımızın üzerine başarı ekleyerek devam ettik. Battalgazi Belediyesi'ni farklı kılan, hizmetlerin takip edilebilirliği ve vatandaşın sorunlarına anında müdahaledir. Biz, vatandaştan gelen hiçbir talebi görmezden gelmedik. Eğer bir sorunu zamanında takip edip çözerseniz şehirde insanların yüzü güler. Eğer sorun iletmenize rağmen hiçbir şekilde bir gelişme olmaz ise orada huzursuzluk ve mutsuzluk vardır. Eğer vatandaşa hizmet ediyorsanız, eğer bulunduğunuz makam onlara hizmet amacı güdüyorsa o zaman gereğini yapmalısınız. İşte vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnun kalmasının temel nedeni, bizim işimizi her anlamıyla ciddiye almamızdan kaynaklanmaktadır. İnşallah Büyükşehir Belediye başkanlığına seçilmemiz halinde de aynı titizliğimiz, sorunlara anında müdahale etme hassasiyetimiz artarak devam edecektir" diye konuştu.

