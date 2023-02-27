Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 deprem! Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yıkım yaşattığı illerden olan Malatya, bir kez daha sallandı.

AFAD'ın verilerine göre bugün saat 12.04'de Yeşilyurt ilçesinde yerin 7 km altında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevredeki diğer illerde de hissedildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Deprem anında yıkılan binalar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan son alınan bilgilere depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı. AFAD, 29 binanın depremin ardından yıkıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

AFAD BAŞKANINDAN HASAR BİNALAR İÇİN UYARI

İki binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğinin bilgisini veren AFAD Başkanı Yunus Sezer, hasarlı binalara girilmemesi ve eşya alınmaması konusunda uyarı yaptıklarını anımsatarak, “Afet bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın telefonlarına bildirimde bulunduk, daha önce de bulunmuştuk. Sürekli artçı sarsıntılar meydana gelmekte, hasar alan binalarımızın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınmaktadır" dedi.

Yunus Sezer, vatandaşların can güvenliği için, hasar gören binalardan kesinlikle uzak durmaları gerektiğini yineledi.

Haberin Devamı

BAKAN KOCA: YARALILARDAN 6’SI AMELİYATTA, 3’Ü YOĞUN BAKIMDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralıların durumu hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

"Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı. Sağlık kurumlarımızda tedavi altına alınmış durumdalar. Yaralılardan 6’sı ameliyatta, 3’ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."