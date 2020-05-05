Malavi, IMF'den 9 milyon dolar borç alacak

ABUJA (AA) - Afrika'nın en fakir ülkeleri arasında olan Malavi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonundan (IMF) 9 milyon dolar borç almayı kabul etti.

IMF Müdür Yardımcısı Tao Zhang, yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını Malavi'de ciddi bir etkiye sahip ve acil bir ödeme dengesine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Malavi hükümetinin Kovid-19'un etkisini kırmak için yeterince çaba gösterdiğine dikkati çeken Zhang, "Malavi'de ekonomiyi canlandırmak ve halkı desteklemek için sağlık, sosyal yardım ve tarım, kalkınma dahil farklı alanlarda adım atılıyor." dedi.

Devlet Başkanı Peter Mutharika, virüse karşı alınan önlemlerden etkilenen ailelere aylık 35 bin Malavi kvaçası (47 dolar) ödeme yapılacağını duyurmuştu.

Yaklaşık 19 milyon insanın yaşadığı Malavi'de 41 kişide Kovid-19 tespit edilirken üç kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Kaynak: AA