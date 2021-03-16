Malavi'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Malavi'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Malavi ya da resmî adı ile Malavi Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneydoğu bölümünde yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Ülke 6 Temmuz 1964 tarihinde Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazanmıştır.

Malavi'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Malavi 19129952 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 62. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0025 olduğu görülmektedir.

Malavi'nin Müslüman Nüfus sayısı 1,955,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 12,8 olarak rakamlara yansımıştır.

Malavi'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Malavi'nin yüz ölçümü 118517 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Malavi'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 24404 km² Karasal Alan : 94080 km²

Malavi'nin Haritadaki Yeri / Konumu