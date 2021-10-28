Malayanilik ne demek, TDK'ya göre Malayanilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Malayanilik ne demek? Malayanilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi malayanilik kelimesi. Peki malayanilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre malayanilik nedir, malayanilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MALAYANİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Malayanilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre malayanilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Malayani olma durumu

