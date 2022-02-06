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Malaz ne demek, TDK'ya göre Malaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Malaz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Malaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Malaz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Malaz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Malaz ne demek, TDK'ya göre Malaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Malaz ne demek? Malaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi malaz kelimesi. Peki malaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre malaz nedir, malaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MALAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Malaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre malaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sulak yer
- Sürülmemiş, ot bürümüş toprak
- Su altında kalan, su basmış tarla

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