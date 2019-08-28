Malazgirt Kaymakamından teşekkür mesajı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinlikleri ve kutlama töreni münasebetiyle teşekkür mesajı yayımladı.

Kaymakam Emre Yalçın, yayımladığı mesajda; "Anadolu kapılarının tüm Türklere ve İslam âlemine açıldığı 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusunun kendisinden sayıca ve silah gücü bakımından üstün olan Bizans ordusunu destansı bir şekilde mağlup ettiği şanlı zaferin 948. yıldönümü etkinliklerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile coşku içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl da büyük coşku içinde kutladığımız Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinliklerine teşrifleriyle bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmaz üzere yurt içinden ve yurt dışından teveccüh gösterip katılan tüm katılımcılara, Tarihi Milli Park alanında gelecek misafirlerimizin rahatı ve güvenliği için gecesini gündüzüne katıp çalışan mesai arkadaşlarıma ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlama etkinliklerine Türkiye'nin dört bir yanından ilçemize gelerek etkinliklere ve törene katılan vatandaşlarımıza, yoğun katılım sağlayan Malazgirtli vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür eder, saygı ve şükranlarımı sunarım. Anadolu'da tarihimizin referans noktası olarak kabul edilen Malazgirt Zaferinden bu güne, bin yıldır süre gelen birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, geleceğe hep birlikte yürüdüğünün ve yürüyeceğinin mesajının en güzel şekilde verildiğine inanıyorum. Bu duygu ve düşünceler içerisinde bizlere bu toprakların kapılarını açan Sultan Alparslan ve kutlu askerlerini ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm halkımızın Malazgirt Zaferi'ni kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA